لماذا تتأخر الاصلاحات في العراق؟ ولماذا يستمر قتل المتظاهرين؟

2019/11/23 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن قتلت أربعة محتجين في بغداد الجمعة وفرقت عنوة نشطاء يسدون ميناء أم قصر الرئيسي القريب من البصرة في حين طالب المرجع الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني بالإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات.

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