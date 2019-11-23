هدوء نسبي في ابي صيدا بعد اشتباكات عشائرية دامت اكثر من ساعة

2019/11/23 | 02:14

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بغداد اليوم -ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بأن هدوء نسبي خيم على ناحية ابي صيدا شمال شرق الم...





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