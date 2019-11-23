بتهمة التجسس لصالح الصين.. السجن 19 عاما لعميل سابق بالـ

2019/11/23 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

قضت محكمة أمريكية في ولاية فرجينيا، اليوم السبت، بالسجن 19 عاما بحق موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بعد إدانته

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