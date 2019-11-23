فواد الكنجي - مظاهرات العراق والطرف الثالث

2019/11/23 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي مظاهرات (العراق) التي تجتاح كل مدن (العراق)؛ ما هي إلا تمهيدا لإحداث التغيير الثوري الشامل في منظومة الحكم في الدولة (العراق)؛ ولتحقيق هذا الهدف لابد من حشد جهود الشعب (العراقي) في كيفية بث روح التنمية البشري في المجتمع والوعي المجتمعي عبر ثقافة التغيير في نفوس الشباب وكل شرائح ومكونات الشعب دون تميز؛ ليكونوا بمستوى المسؤولية؛ وبان تكون رؤيتهم ممنهجة برؤية شاملة وعلى كل المستويات الحياة..الاجتماع......

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