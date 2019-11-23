حرائق العراق..ماذا حصل فی شارع الرشيد؟

2019/11/23 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر أمنى فى العراق، مساء الجمعة، اندلاع حرائق داخل محال تجارية فى شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد....

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