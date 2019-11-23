ترامب يتحدث عن مصير بينس وبومبيو معه

2019/11/23 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نائبه مايك بنس سيترشح معه من جديد في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2020، مضيفا أنه لا يستبعد ترشح وزير الخارجية مايك بومبيو لمجلس الشيوخ.

وفي حديث لشبكة "فوكس" الإخبارية قال ترامب عن بينس "إنه من أنصاري وأصدقائي".

وأضاف أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي "ستكون عظيمة" لكن بنس قام "بعمل استثنائي".

وفيما يخض وزير الخارجية مايك بومبيو، قال ترامب إنه قد يرغب في الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانزاس في الانتخابات التشريعية الجزئية عام 2020.

وبحسب ترامب، فإن بوبميو، "يحب ما يفعله" كوزير للخارجية، ولكن إذا ظهر تهديد بأن الجمهوريين قد يخسرون مقعد كانزاس في مجلس الشيوخ في انتخابات العام المقبل، فبإمكان بومبيو الترشح و"الفوز بهامش كبير".

وكانت الخارجية الأمريكية نفت أخبار تداولتها وسائل إعلام أمريكية عن نية بومبيو الاستقالة والترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانزاس.

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