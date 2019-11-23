هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ايران

2019/11/23 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، مناطق في محافظة سمنان شمال شرق ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان "هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة 00:36:48 فجر السبت بالتوقيت المحلي (21:06:48 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)".

واضاف المركز أن "هذه الهزة الارضية ضربت بلدة شهميرزاد التابعة لمدينة مهدي شهر شمال محافظة سمنان الواقعة شمال شرق ايران، في عمق 8 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 35.95 والطول الشرقي 53.31 درجة".

ولم تصل اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الارضية.

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