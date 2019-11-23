ناطقا باسم الصحة ..خلف: لم تسجل أي حالة استشهاد يوم امس الجمعة

2019/11/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تسجيل وزارة الصحة أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات أمس الجمعة، نافيا في تصريح تابعته “كلكامش برس” ، ما جاء في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بشأن مقتل 4 متظاهرين واصابة العشرات .

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