محمد الحنفي - الوفاء للشهيد المهدي... رمز للحركة...

2019/11/23 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن الحركة...الأسسها...الشهيد المهدي...تقوم...على التماس الوفاء...إلى شهداء الحركة...إلى الشهيد المهدي...إلى عريس الشهداء...الصار الوفاء لهم...تعبيرا...عن صمود الحركة...عن تمسكها...برفع سقف النضال...باتساع...دائرة الانتماء...إلى الحركة...حتى تستطيع...استقطاب المجتمع...حول مطالبها...من أجل...انخراط الجميع...في النضال......

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