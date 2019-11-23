زروال الأمامي - انتهازية السياسيين البرجوازيين الصغار المغاربة

2019/11/23 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زروال_الأمامي اعتاد المشهد السياسي المغربي على تكرار انتهازية التيارات السياسية في التعاطي مع ما هو حقوقي ونقابي، حيث لم تنفلت نقابة أو جمعية حقوقية من الانتهازية السياسية للبرجوازيين الصغار المتسلقين طبقيا على حساب هذه المنظمات النقابية والحقوقية.فتخيل نفسك تنتمي الى احدى المركزيات النقابية بحكم انتمائك الوظيفي او المهني من اجل الدفاع عن حقوقك المادية والمعنوية طيلة سنوات.وفي اطار نضالك النقابي المهني تتخذ ق......

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