OPPO تنافس آبل وسامسونغ بهاتف غير مسبوق

2019/11/23 | 09:27

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بغداد اليوم-متابعة

قررت شركة OPPO منافسة عمالقة التقنية وإطلاق نسخة معدلة من هواتف Reno 10x Zoom بمواصفات تعتبر من بي...





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