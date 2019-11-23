2019/11/23 | 09:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قررت شركة OPPO منافسة عمالقة التقنية وإطلاق نسخة معدلة من هواتف Reno 10x Zoom بمواصفات تعتبر من بي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
OPPO تنافس آبل وسامسونغ بهاتف غير مسبوق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
قررت شركة OPPO منافسة عمالقة التقنية وإطلاق نسخة معدلة من هواتف Reno 10x Zoom بمواصفات تعتبر من بي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
OPPO تنافس آبل وسامسونغ بهاتف غير مسبوق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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