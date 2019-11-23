حكم الإعدام السياسي صدر بحق نتنياهو والزنزانة قيد التحضير

2019/11/23 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان

تَوجيه المُدّعي العام الإسرائيليّ مساء الخميس الاتّهام رَسميًّا إلى بنيامين نِتنياهو، رئيس الوزراء، بجرائِم الاحتِيال والرّشوة وخِيانة الأمانة التي ستُنهِي حياته السياسيّة خلف

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