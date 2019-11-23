الحقوق النيابية تدعو الطلبة الى الاهتمام بدوامهم وتبدي قلقها من الانقطاع المستمر

2019/11/23 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعربت لجنة حقوق الإنسان النيابية، عن "قلقها" من "انقطاع" مدارس عن الدوام الرسمي.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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