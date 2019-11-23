اعتصام سفوان يدخل يومه السادس وكشف حقيقة قطع الطرق المؤدية لحقول النفط

2019/11/23 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، حقيقة قطع الطرق المؤدية الى الحقول النفطية في الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الأوضاع في مدينة الزبير طبيعية"، مبينا انه "لا يوجد قطع للطرق المؤدية للمواقع النفطية".

واضاف المصدر ان "المعتصمين في ناحية سفوان واصلوا اعتصامهم لليوم السادس على التوالي، لمطالبة الحكومة بتنفيذ طلباتهم".

وانسحب المحتجون يوم الخميس من أمام بوابة معبر سفوان الحدودي البري مع الكويت، ما ادى إلى افتتاحه امام عبور الاشخاص والبضائع بعد ان كانوا قد اقدموا على اغلاقه ليلة الأربعاء.

ويقع منفذ سفوان الذي يربط العراق بالكويت ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) ويقابله في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي.

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