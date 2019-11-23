محافظ النجف يعلن عن 6 قرارات إصلاحية

2019/11/23 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ النجف، لؤي الياسري، عن اتخاذ 6 قرارات إصلاحية في المحافظة.

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