الرافدين يدعو الموظفين والمتقاعدين إلى تحديث ارقام هواتفهم لشمولهم بالسلف والقروض

2019/11/23 | 09:57

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بغداد اليوم-بغداد

دعا مصرف الرافدين، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بعض موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من حاملي ...





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