بولتون يتهم البيت الأبيض بمنعه من الوصول لحسابه على منصة تويتر

2019/11/23 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الجمعة، البيت الأبيض، بمنعه من الوصول إلى حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، منذ لحظة إقالته قبل نحو شهرين وحتى استعادته مؤخرا.

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