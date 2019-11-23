الرافدين: تحديث ارقام بعض الموظفين والمتقاعدين لغرض شمولهم بالسلف

2019/11/23 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا مصرف الرافدين بعض موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من حاملي بطاقات الكي كارد والماستر كارد من المصرف حصرا الى تحديث ارقام هواتفهم المسجلة لدى المصرف حتى يتم إيصال رسائل نصية لغرض شمولهم بالسلف والقروض.

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