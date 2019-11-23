الرافدين يدعو الموظفين والمتقاعدين لتحديث ارقام هواتفهم لغرض شمولهم بالسلف

2019/11/23 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا مصرف الرافدين، بعض موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من حاملي بطاقات الكي كارد والماستر كارد من المصرف حصرا الى تحديث ارقام هواتفهم

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