تركيا ترفع الحظر المفروض على المواصلات البحرية مع القرم

2019/11/23 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام تركية، اليوم السبت، ان الحكومة رفعت الحظر المفروض على المواصلات البحرية مع شبه جزيرة القرم.

وقررت تركيا استئناف تسيير العبارة البحرية من ميناء زونغولداك التركي المطل على البحر الأسود إلى ميناء كيرتش الروسي في شبه جزيرة القرم.

وقالت ناتاليا سيروفا، مديرة المركز الإقليمي الجنوبي لدعم الصادرات، وهو مؤسسة غير ربحية مستقلة، اليوم، أنه تم تأكيد إطلاق العبارة من زونغولداك إلى كيرتش مرة واحدة في الأسبوع.

وكانت تركيا قد رفضت في تشرين الأول 2017 استقبال أي سفينة قادمة من القرم تطبيقا للحظر المفروض على روسيا بعد انضمام شبه جزيرة القرم إليها.

واستعادت شبه جزيرة القرم وضعها الأصلي كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها وقبل ذلك كانت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا.

وقررت القيادة السوفيتية نقل تبعية القرم إداريًا من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينيات القرن الماضي.

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