رواية حكومية تتحدث عن اعداد المتظاهرين من الشهر الماضي وحتى الان

2019/11/23 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، ان اعداد المتظاهرين واماكن تواجدهم في المحافظات منذ يوم 22 من الشهر الماضي ولغاية الان ، فيما قال أن العدد الكلي للمتظاهرين بلغ 14650 متظاهر لهذا اليوم.

واضاف المحنا في ايجاز باعداد المتظاهرين واماكن تواجدهم،” وقال إن “عدد المتظاهرين في العاصمة بغداد بلغ 2700 متظاهر، في ساحة التحرير (2000) السنك (250) الخلاني (250) حافظ القاضي (100) الرصافي (100)”، مشيرا الى أن “مجموعة من المتظاهرين قاموا برمي القوات الامنية بالحجارة وقنابل المولوتوف ما اسفر عن اصابة 3 متظاهرين واثنين من القوات الامنية”.

وأضاف، أن “محافظة ذي قار بلغ عدد المتظاهرين فيها 1180، ميسان 350 متظاهرا، المثنى 250 متظاهرا، واسط 500 متظاهر، الديوانية 490 متظاهرا، النجف 5040 متظاهرا، كربلاء 1000، بابل 3015، البصرة 125، ديالى لا يوجد متظاهرين”.

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