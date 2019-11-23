حريق ضخم بـ

2019/11/23 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس بلدية مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران اخماد حريق ضخم نشب في مجمع تجاري بالمدينة.

وقال عزيز ساعدي لوكالة انباء فارس انه تم اخماد الحريق الواسع الذي نشب في مجمع "كنز المال" التجاري في المنطقة الاقتصادية الحرة بالمدينة.

واشار الى الاستعانة بفرق الاطفاء في هذا الحادث من المدن المجاورة آبادان، ماهشهر، شادكان وبندر امام، اضافة الى خرمشهر.

واضاف رئيس بلدية خرمشهر "لحسن الحظ لم يسفر هذا الحريق عن وقوع خسائر بالارواح".

من جانبه قال مسؤول مركز الطوارئ بكلية العلوم الطبية في آبادان ان 8 اشخاص اصيبوا بحريق المجمع التجاري في خرمشهر وانهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

يذكر ان الحريق نشب في هذا المجمع التجاري الضخم الذي يضم 250 متجرا مساء الجمعة وتم اخماده بعد مرور 6 ساعات.

وذكرت التقارير ان الحريق الذي نشب في المخازن الحق اضرار بـ 30 بالمائة من المجمع التجاري وتسبب بخسائر مادية فادحة.

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