2019/11/23 | 10:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية #الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، إلقاء #القبض على 100 ممن وصفهم بـ”رؤوس #الشغب”.
وعلى هامش تفقده لسجن إيفين والمعتقلين إثر أعمال الشغب […]
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وعلى هامش تفقده لسجن إيفين والمعتقلين إثر أعمال الشغب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: اعتقلنا /100/ من مثيري الشغب وقادة الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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