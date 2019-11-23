الحرس الثوري: اعتقلنا /100/ من مثيري الشغب وقادة الاحتجاجات

2019/11/23 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية #الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، إلقاء #القبض على 100 ممن وصفهم بـ”رؤوس #الشغب”.وعلى هامش تفقده لسجن إيفين والمعتقلين إثر أعمال الشغب […]

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