2019/11/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةصرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، بأن الشعب العراقي يرفض أي محاولة لإيران بشأن التحكم بالبلاد.

وقالت بارلي خلال منتدى حوار المنامة الذي انطلق في البحرين يوم أمس إن “العراقيين يرفضون محاولات إيران التحكم ببلادهم”.

وانتقدت “الولايات المتحدة بسبب عدم ردها على اعتداءات إيران في المنطقة”، مضيفة أن “هناك مد و جزر للارتباط الأميركي بالتزاماته في المنطقة”.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ذكر اليوم السبت أن إيران لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة.

وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر، أن “إيران تحاول الحفاظ على مصالحها في العراق، ولا تعنيها مصالح الشعب العراقي أي شيء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الدفاع الفرنسية: الشعب العراقي يرفض محاولة إيران التحكم في بلاده) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الدفاع الفرنسية: الشعب العراقي يرفض محاولة إيران التحكم في بلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).