حقوق الإنسان النيابية تدعو الطلبة الى المواظبة على الدوام

2019/11/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة حقوق الانسان النيابية ، اليوم السبت ، الطلبة الى المواظبة على الدوام، معربة عن قلقها لانقطاع بعض المدارس عن الدوام الرسمي على اعتبار ان التربية والتعليم حق من حقوق الانسان.

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