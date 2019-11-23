حقيقة غريبة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

2019/11/23 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

الأنياب أطول أسنان في الفم البشري، وتتميز بشكلها المدبب، وتشبه الأنياب الموجودة لدى الأسود وأفراس النهر، ولكن ما أصلها.





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