فقدان طائرة مسيرة امريكية فوق العاصمة طرابلس

2019/11/23 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، عن فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت القيادة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن

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