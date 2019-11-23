2019/11/23 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، قدرة الحكومة على تلبية جميع المطالب الجماهيرية خلال مدة 45 يوماً، معتبراً أن الحكومة ليس لديها "عصا سحرية" خاصة أن هناك بعض المطالب بسقوف عالية، فيما حذر من دخول العراق في "نفق مظلم".

وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك العديد من القوانين المهمة والإيجابية التي شرعها مجلس النواب، خلال الفترة الأخيرة، لكن نعتقد أن المتظاهرين سيستمرون في تظاهراتهم ربما للمطالبة بتغيير الحكومة بالكامل وحل البرلمان"، مبيناً أن "هناك مخاطر كبيرة من هذا الموضوع وقد يدخل العراق في نفق مظلم وتكون الأوضاع أكثر سوءاً".

وأضاف القدو، أن "اجتماع القوى السياسية في منزل الحكيم قبل أيام خرج بعدد من التوصيات وأعطى الحكومة مهلة 45 يوماً لتنفيذها، وإجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المتظاهرين، لكن أشك بقدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب خلال المدة المحدة لأنها لا تملك عصا سحرية لتحقيق ذلك"، لافتاً إلى أن "الحكومة مطالبة بإجراء إصلاحات حقيقية تلبي المطالب الجماهيرية".وتساءل القدو، "هل أن استقالة الحكومة ترضي الجماهير المننفضة؟"، مشدداً على أن "هناك سقوفاً عالية لبعض المطالب كالمطالبة بإزالة الحكومة والنظام السياسي بالكامل، يقابلها مطالب عقلانية من الممكن الاستجابة لها خلال فترة زمنية معينة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يستبعد تلبية جميع المطالب خلال 45 يوماً ويحذر من الدخول بـ'نفق مظلم' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يستبعد تلبية جميع المطالب خلال 45 يوماً ويحذر من الدخول بـ'نفق مظلم' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).