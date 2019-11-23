السفير الأميركي ببغداد يُنافس إيران لاحتواء التظاهرات

2019/11/23 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أنهى #السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، ما يمكن اعتباره “أسبوعاً غير عادي” بسبب تحركاته واجتماعاته المعلنة على أقل تقدير مع #المسؤولين العراقيين، أبرزهم رئيس الوزراء […]

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