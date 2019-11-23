2019/11/23 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل وفد حكومة اقليم كردستان، السبت، إلى العاصمة بغداد لاجراء مباحثات مع المسؤولين بشأن الموازنة والنفط.

وقال مصدر مطلع لـ”كلكامش برس”، إن “وفد حكومة اقليم كردستان وصل اليوم، الى بغداد، ومن الامؤمل ان يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين في مجلس النواب حيث سيلتقي برئيس المجلس محمد الحلبوسي فضلا عن لقاء اخر سيكون مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالاضافة الى لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح”.

وأضاف، أن “الوفد يضم وزير مالية الاقليم اوات شيخ جناب ووزير الاقليم خالد شواني وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم، وشخصيات اخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كردي يصل بغداد والموازنة والنفط على رأس المباحثات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كردي يصل بغداد والموازنة والنفط على رأس المباحثات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).