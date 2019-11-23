2019/11/23 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لنجل الشهيد أمجد الدهامات الذي اغتيل برصاص غادر في محافظة ميسان قبل أيام.وظهر اليافع، نجل الدهامات والذي لم يتسن لنا الحصول على اسمه، قرب رمز تأبيني لوالده الشهيد والذي وضعه المتظاهرين في ساحة التظاهر في ميسان، لاستذكار دور أمجد الوطني ومشاركاته الطويلة في التظاهرات.وأمجد الدهامات، ناشط من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. نجل الشهيد أمجد الدهامات ينعى ابيه في موقع شهداء التظاهرات بمحافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. نجل الشهيد أمجد الدهامات ينعى ابيه في موقع شهداء التظاهرات بمحافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).