2019/11/23 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني احتل العراق المرتبة الثانية بتأثير الكلفة الاقتصادية للإرهاب على البلاد لأحدث البيانات الواردة في المؤشر العالمي للإرهاب الصادر من معهد الاقتصاد والسلام لعام 2019.وحسب التقرير فإن الكلفة الاقتصادية للإرهاب كانت أعلى قيمة لها في أفغانستان حيث لامست 20% من الناتج الإجمالي المحلي الافغاني، وجاء العراق ثانياً عالمياً بكلفة بلغت 3.9% تليه نيجيريا بـ 2.7% واحتلت سوريا المرتبة الرابعة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..العراق ثانياً بتأثير الكلفة الاقتصادية للإرهاب المركز الخبري الوطني.

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