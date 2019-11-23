عبد الرحمان النوضة - التركيبة الطبقية للتنظيمات الإسلامية

2019/11/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة الموقع الطبقي لكل شخص هو عُمُومًا المُحَدِّد الرئيسي لِمَوَاقِـفِه السياسية.لكن، بِـقَدْرِ ما تكون ثـقافة شخص مُحدَّد وَاسِعَة أو مُتَـقَدِّمَة، بِقَدْر مَا تَكْبُرُ حُظُوظُ تَبَـنِّيه لِـقِيَم تَـقدّمية، أو لِـأَفْكَار عَقْلَانِيَة، أو ثورية، أو يَسَارِيَة.وعلى عكس ذلك، بِقَدْرِ مَا تَكُون ثـقافة شخص مُحدّد ضَعِيفَة، أو محدودة، بِقَدر مَا تَكْبُرُ حُظُوظُ تَـبَـنِّـيـه لِـقِيَم انتهازية، أو لأف......

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