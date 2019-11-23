2019/11/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم أتأمل في الغربات الخطوط السودمثل خطوط نقل الطاقةوقد جلست فوقها الطيورالسود المهاجرةالطيور وهي ترفرف بأجنحتها المثقلة بنثيث المطرثقيل هو الزمن وبارد وبطيءحزين وجاد ومؤلم يلون الدم واسماء القتلىاسماء الشهداء واسماء العشاق الفادين بسرعة عجيبةوالطيور السود تتأمل المجزرة لكنها صامتة من الحزن ولاتعرف بأية لغة تصفهاانها تشهد الموت اليومي ولاتستطيع ان تشهد عليهن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاروق سلوم - الزمن بطيء وموجع وحزين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاروق سلوم - الزمن بطيء وموجع وحزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).