2019/11/23 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني الكربولي: أيادٍ خبيثة تقف وراء تدمير وحرق بنايات تأريخية ومحال بشارع الرشيدهناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي: أيادٍ خبيثة تقف وراء تدمير وحرق بنايات تأريخية ومحال بشارع الرشيد المركز الخبري الوطني.

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