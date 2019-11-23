2019/11/23 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

نفت قيادة شرطة النجف، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، اغتيال ناشط مدني في المحافظة، مؤكدة أن الفيديو ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة النجف تنفي اغتيال ناشط مدني وتكذّب الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة النجف تنفي اغتيال ناشط مدني وتكذّب الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).