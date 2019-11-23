قمة قد تنهي أزمة قطر وحرب اليمن... حدث غير مسبوق في تاريخ السعودية

2019/11/23 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف دبلوماسيون أن حدثا غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية، قد يمد يد العون لها في تجاوز مشاكلها وتدفعها إلى إغلاق المزيد من الملفات الشائكة مثل حرب اليمن ومقاطعة قطر.

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