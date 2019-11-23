الفائز: البرلمان يكمل قراءة قانوني الانتخابات والمفوضية خلال جلسة اليوم

2019/11/23 | 11:32

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العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفائز، اليوم السبت، أن جلسة البرلمان لهذا اليوم ستشهد القراءة الثانية لقانوني الانتخابات والمفوضية الجديدين.

وقال الفائز في

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