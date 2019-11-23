2019/11/23 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان تؤكد قلقها من انقطاع الدوام في المدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تؤكد قلقها من انقطاع الدوام في المدارس) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تؤكد قلقها من انقطاع الدوام في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).