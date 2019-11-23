فرنسا تحذر من مخاطر فك الارتباط الأميركي بالشرق الأوسط

2019/11/23 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم السبت، من مخاطر فك الارتباط الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط.

وانتقدت بارلي في خطاب ألقته في حوار المنامة السنوي بالبحرين، واشنطن بسبب عدم ردها على الاعتداءات التي ارتكبتها إيران خلال الأشهر الماضية.

واعتبرت أن هناك مدا وجزرا للارتباط الأميركي بالتزاماته في المنطقة، ورغم أن هذا الأمر كان معتادا، إلا أن واشنطن لم ترد بعد صيف من التوترات.

وقالت: "عندما مر تفخيخ سفن من دون رد، أسقطت طائرة من دون طيار.



عندما حصل كل هذا بلا إجابة، تم قصف منشآت نفطية رئيسية.



أين يتوقف الأمر؟".

وأضافت أن باريس ستواصل التحدث إلى إيران، لكنها شددت أيضا "سنقف إلى جانب حلفائنا.



يمكنكم الاعتماد علينا".

وخلال الأشهر الماضية، تورطت إيران في سلسلة اعتداءات طالت عددا من السفن في مياه خليج عُمان ومضيق هرمز.

وتوزعت هذه الاعتداءات بين إطلاق الصواريخ على السفن التجارية واحتجاز عدد منها وجرها عنوة إلى الموانئ الإيرانية.

وبلغت الاعتداءات الإيرانية أوجها خلال الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة المنشآت النفطية في بقيق وخريص بالسعودية في سبتمبر الماضي.

وبدأ التوتر في التصاعد بين طهران وواشنطن في مايو الماضي، بعدما أعلنت الأخيرة إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبيع النفط الإيراني، ثم كشفت معلومات عن نية طهران استهداف قوات أميركية في المنطقة عبر صواريخ منصوبة على زوارق.

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