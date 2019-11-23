2019/11/23 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تركيا تعلن قتل 5 عناصر من (PKK) بغارة جوية شمال العراق

اخبار مباشرة

تركيا تعلن قتل 5 عناصر من (PKK) بغارة جوية شمال العراق

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن قتل 5 عناصر من (PKK) بغارة جوية شمال العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن قتل 5 عناصر من (PKK) بغارة جوية شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).