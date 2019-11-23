2019/11/23 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام محتجين بقطع طريق رئيس، جنوبي العراق.وقال المصدر لشفق نيوز ان متظاهرين في قضاء البطحاء في محافظة ذي قار، قطعوا طريق ناصرية – سماوة، احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها.يشار الى ان المعتصمين في ناحية سفوان بمحافظة البصرة واصلوا، اليوم السبت، اعتصامهم لليوم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً بين محافظتين جنوبي العراق المركز الخبري الوطني.

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