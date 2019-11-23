تركيا تهاجم عين عيسى.. وانفجار يهز تل ابيض

2019/11/23 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية وحلفاءها شنوا هجوماً منذ ساعات الصباح الأولى على بلدة عين عيسى بشمال البلاد.

وتنتشر قوات الحكومة السورية في البلدة منذ الشهر الماضي على خط المواجهة مع القوات التركية وجماعات سورية مناهضة لدمشق.

وهجوم اليوم يأتي على الرغم من إعلان أنقرة وجود مباحثات مع موسكو بشأن استمرار تمركز وحدات حماية الشعب في المناطق الحدودية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الموالية لتركيا شنت "هجوماً عنيفاً" على بلدة عين عيسى مع نشوب "اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف المرصد أن أفراد الجيش السوري انسحبوا "مع بدء الهجوم" في محيط عين عيسى.



ولم يرد تأكيد من السلطات السورية.

ووصف وسائل إعلام مقربة من الإدارة الكوردية في الشمال السوري أن الهجوم التركي بالعنف وقالت إنه انطلق من عدة محاور.

وبحسب وكالة أنباء هاوار فأن القصف المدفعي تركز على مركز البلدة الواقعة في الريف الشمالي للرقة.

ونقلت الوكالة عن مراسليها أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وأفراد الجيش السوري "تصدوا للهجوم الذي ما زال متواصلاً على الناحية بهدف احتلالها".

كانت تركيا أعلنت في الآونة الأخيرة وقف الهجوم العسكري التركي في المناطق الحدودية بناءً على اتفاق مع موسكو يقضي بانسحاب الوحدات الكوردية من الحدود.

وتقول أنقرة إن هذا الانسحاب لم يكتمل وقد هددت باستئناف هجومها، غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنه كاد يكتمل.

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن تفجيرا بسيارة ملغومة وقع في مدينة تل ابيض التي يسيطر عليها الجيش التركي وحلفاؤه في الريف الشمالي للرقة.

وترددت أنباء عن سقوط ضحايا.





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