قائمة عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين منهم: المالكي والعامري والفياض

2019/11/23 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت مصادر مطلعة في #بغداد أن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ إجراءات عقابية بحق شخصيات عراقية على خلفية تورطها في استخدام #القوة المميتة لإخماد احتجاجات شعبية واسعة […]

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