الدفاع المدني لواع: اخماد حريق محال حافظ القاضي بمشاركة 7 فرق اطفاء

2019/11/23 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر في مديرية الدفاع المدني اليوم السبت، ان سبع فرق من الدفاع المدني تمكنت من اخماد النيران التي اندلعت فجر اليوم بثلاثة محال تجارية في شارع الرشيد قرب جسر الاحرار.

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