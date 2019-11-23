شاهد.. عملية اغتيال شيخ عشيرة في محافظة بابل

2019/11/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، أن مسلحين يستقلون سيارة نوع باجيرو، اغتالوا، شيخ عشيرة المراشدة في محافظة بابل.وأظهر فيديو عملية الاغتيال ولم يتسن لنا معرفة تفاصيل أكثر عن الحادثة.

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