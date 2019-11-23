تأكيد سويدي.. وزير الدفاع العراقي مسجل في إحدى ضواحي ستوكهولم

2019/11/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفادت قناة SVT السويدية، بأن مسؤولا في وزارة الدفاع أكد أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، يحمل الجنسية السويدية، في انتهاك للقوانين العراقية.

ونقلت القناة عن توني إريكسن الناطق باسم وزير الدفاع السويدي، أن الشمري مواطن سويدي ومسجل في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، مضيفة أن هذه المعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة أخرى اتصلت بها القناة.

وذكرت القناة أن الشمري مسجل في السويد باسم آخر، وحسب بيانات إدارة الضرائب، فإنه قدم طلبا للحصول على تصريح الإقامة عام 2009 ومنح جواز سفر سويدي عام 2015.

وأفاد موقع Nyheter Idag السويدي، بأن الشبهات حامت سنة 2015 حول تزوير الشمري أوراقا تتعلق بالتأمين، لكن القضية أغلقت بعد تحقيق أولي.

وفي عام 2016، وجهت إليه تهم بارتكاب جريمة أكثر خطورة، وفق ذات الموقع الذي أشار إلى أن القضية شطبت في اليوم الذي سبق بدء المحاكمة لسبب ما، وتم إطلاق سراحه.

ويقول الموقع إن ما ورد في لائحة الاتهام يتماشى مع سيرته الذاتية المنشورة على موقع وزارة الدفاع العراقية، وفيه أنه كان عسكريا طوال حياته، وكان جنرالا في الجيش ومتخصصا في مكافحة التطرف والإرهاب وحاصل على عدة درجات في العلوم العسكرية والسياسية.

ومنذ عام 2006، سمح للعراقيين بحمل الجنسيات الأجنبية، باستثناء أصحاب المناصب العليا.

ويواجه الشمري الذي تولى منصبه في يونيو الماضي، انتقادات حادة لدوره في أعمال العنف التي صاحبت محاولات إخماد الاحتجاجات التي تهز بغداد وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضي.

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