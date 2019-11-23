خلل فني يتسبب بقطع الكهرباء الوطنية في كوردستان

2019/11/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، بوجود خلل فني ادى لقطع في الكهرباء الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان لها ان خللاً فنياً في انبوب غاز كورمور، المورد للغاز الطبيعي في أربيل والسليمانية وبازيان، تسبب بتوقفه.

واضافت ان هذا الخلل ادى الى توقف في تزويد الكهرباء الوطنية، مشيرة الى ان الفرق الفنية في وزارة الكهرباء والموارد الطبيعية وشركة دانة غاز منشغلة باصلاح الخلل الفني، لاعادة الكهرباء الوطنية الى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

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