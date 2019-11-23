مديحه الأعرج - تحول في موقف الادارة الاميركية يمهد لنشاطات استيطانية جديدة ومشاريع ضم المستوطنات لدولة الاحتلال

2019/11/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 16/11/2019-22/11/2019إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانبعد سلسلة من القرارات و الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الامريكية والتي تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة ، وإغلاق (مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية) في واشنطن ، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين......

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