فلاح أمين الرهيمي - ما أشبه اليوم بالبارحة

2019/11/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي تحلق بي الذكريات بين جيل وآخر وزمان وآخر إلى الماضي عندما كان الألم يتمرد من الشكوى وتتحول عذوبة المناجاة إلى صرخة مجنونة تتخبط في أعماق النفوس الحائرة في لحظة يكون فيها اليأس من الحياة المعذبة والمقهورة قد بلغت ذروة المعاناة على أشدها كما يحدث الآن في الانتفاضة التشرينية (انتفاضة الجوع والغضب) ما أشبه اليوم بالبارحة حينما نسمع ونشاهد ما تفعله الوجوه النحاسية الخالية قلوبها من الرحمة والإنسانية من......

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